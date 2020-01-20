سلطات ماليزيا أعادت 150 حاوية شحن من النفايات لفرنسا وبريطانيا وأميركا

أعلنت وزيرة البيئة في ​ماليزيا​ يو بي ين، أن "ماليزيا أعادت 150 حاوية شحن تحمل 3737 طنًا متريًا من ​النفايات​ البلاستيكية إلى بلدان تشمل ​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة​"، مشددة على أن السلطات ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان ألا تصبح ماليزيا مستودع ​العالم​ للنفايات"، مشيرة الى أن "الناس يلقون القمامة في بلدك، وليس من المفترض أن ندفع لهم لإرسالها مرة أخرى".

يذكر أنه تم إرسال الحاويات إلى 13 دولة، وعاد 43 منها إلى فرنسا و42 إلى بريطانيا و17 إلى الولايات المتحدة و11 إلى كندا.

وقد غُمرت منطقة ​جنوب شرق آسيا​ بالنفايات البلاستيكية القادمة من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا منذ عام 2018، وهذا بعد أن قررت ​الصين​ بوقف معظم واردات النفايات التي كانت تقوم بتدويرها. وانتقلت العديد من شركات إعادة التدوير الصينية إلى ماليزيا بعد الحظر، مما أدى إلى شحن كميات كبيرة من البلاستيك بشكل غير قانوني وإغراق بها المجتمعات الصغيرة.