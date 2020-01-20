قتلى في انهيار جسر للمشاة على نهر في إندونيسيا

أعلن المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في ​أندونيسيا​ أجوس ويبوو أن جسرا للمشاة على نهر ملأته ​الأمطار​ الغزيرة انهار في جزيرة ​سومطرة​ الإندونيسية مما أسفر عن غرق تسعة أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوي وما زال شخص في عداد المفقودين، مشيرا الى أنه تم انقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار، لافتا الى أن حشد من حوالي 30 شخصا أغلبهم من ​الطلاب​ تجمّع على الجسر ربما زاد من الحمل مما أدى إلى انهياره. وقال:"كانوا يشاهدون ​الفيضانات​ في النهر عندما انهار الجسر فسقطوا في ​المياه​".

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