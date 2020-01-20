سأل الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "لا أعرف كيف يتحمل البعض مشهد ​وسط بيروت​ ويستمر في عرقلة التشكيل أو عدم الدفع لتشكيل ​حكومة​ أي ضمير هذا إذا كان هناك ضمير؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: كيف يتحمل البعض مشهد وسط بيروت ويستمر في عرقلة التشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.