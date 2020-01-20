النشرة: امطار غزيرة بحاصبيا مع انخفاض شديد للحرارة وضباب كثيف

افاد مراسل"النشرة" في ​حاصبيا​ بأن "منطقة حاصبيا لا تزال تحت تأثير المنخفض الجوي الذي يضرب ​لبنان​ منذ يوم أمس الأول وتسيطر موجة من البرد القارس مصحوبة أحيانا برياح عاتية وتساقطت ​الأمطار​ بغزارة ليلا وصباح اليوم تسببت بسيول حرفت معها الحصى والوحول إلى وسط الطرقات وحولت حفرها إلى مستنقعات".

ويلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية كما تفجرت العديد من الينابيع عند المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ أدت إلى ارتفاع منسوب مياه ​نهر الحاصباني​ واحدث ​فيضانات​ على ضفتيه.