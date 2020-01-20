البراكس: الدولة لا تحمينا ولدينا اجتماع اليوم لاتخاذ القرار المناسب

أكد نقيب اصحاب ​محطات المحروقات​ ​سامي البراكس​ في حديث اذاعي ان "​الدولة​ لا تحمينا واليوم لدينا اجتماع في تمامالساعة الواحدة ظهرا لاتخاذ القرار المناسب"، مشيرا الى ان "الشركات الموزعة للمحروقات لا تلتزم بجدول ​الاسعار​".

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