دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، أمس الأحد، جزيرة جاوة الإندونيسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن مركز الزلزال كان على عمق 168 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترِد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

يذكر أن إندونيسيا تتعرض لزلازل كثيرة؛ نظرا لوقوعها في منطقة «حلقة النار» في المحيط الهادي التي تكثر فيها الزلازل.

وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفًا في إندونيسيا وحدها؛ بسبب أمواج مد عالية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.