ميركل: حفتر والسراج لم يكونا جزءا من مؤتمر برلين

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كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، لم يكونا جزءا من فعاليت مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: «هناك الكثير من الخلافات بين الطرفين وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهما بالمحادثات».

وأعلنت أن المشاركين بمؤتمر برلين حول الأزمة الليبية توصلوا إلى خطة شاملة لحل النزاع.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: «اتفقنا على خطة شاملة، والجميع موافقون على أنه يجب احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي».