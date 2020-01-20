مشارك: قمة برلين حول ليبيا تتفق على البيان الختامي

برلين (رويترز) - قال أحد المشاركين في القمة المنعقدة في مدينة برلين الألمانية بشأن ليبيا يوم الأحد إن زعماء العالم اتفقوا على البيان الختامي.
ومن المتوقع أن تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تفاصيل الاتفاق الخاص بليبيا خلال مؤتمر صحفي.
وتواجه ألمانيا والأمم المتحدة بوصفهما الجهتين اللتين تستضيفان القمة صعوبة في إقناع خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) بالانضمام من جديد للمساعي الدبلوماسية بعد انسحابه من محادثات عقدت الأسبوع الماضي في موسكو ووقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط في المناطق التي يسيطر عليها.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)
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