دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الفيروس الغامض يعصف بالصين.. حالة وفاة ثالثة و140 إصابة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في الصين، عن ثالث حالة وفاة بسبب المرض الرئوي الغامض الناجم عن سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، إضافة لظهور 140 إصابة جديدة بالمرض.

وكانت بكين أعلنت أمس الأحد، تشخيص 17 حالة إصابة بالمرض الغامض في مدينة ووهان بوسط الصين.

وكان قد توفي اثنان من المرضى في الصين بسبب المرض الرئوي الناجم عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي يعتقد أنه نشأ داخل سوق للحيوانات في ووهان.

وقالت السلطات الصحية في ووهان، الأحد، إن الرقم المعدل جاء بعد فحص الخبراء للمرضى الذين يعانون من أمراض الرئة غير المعروفة في العديد من المستشفيات، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تشخيصهم في الصين إلى 62 حالة حتى صباح الأحد.

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وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه إلى الآن ليس هناك دليل واضح على انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان.

لكن ظهور الفيروس يثير المخاوف ففي هذا الوقت يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتم تسجيل حالات الإصابة بالفيروس في العديد من المدن الصينية وفي دول أخرى مثل تايلاند واليابان.

وفرضت المطارات في العديد من الدول المجاورة للصين إجراء اختبارات حمى على الوافدين، وفي الولايات المتحدة، بدأت مطارات نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس إنجليس إجراء فحوصات صحية للقادمين من ووهان.