وثيقة محاكمة ترامب تدعو لعزله وتتهمه بتهديد الأمن القومي

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قال المشرعون الديمقراطيون، الذين يقودون مساءلة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يجب عزل الرئيس لحماية الأمن القومى والحفاظ على نظام الحكم، وعرض المشرعون في وثيقة من 111 صفحة قُدمت قبل بدء محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ، دفوعهم التي تدعم اتهام الرئيس باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، فيما رفض الفريق القانونى لترامب بشكل قاطع مساءلة الرئيس، التي يطالب بها مجلس النواب، مؤكدًا براءته. وقال المشرعون الديمقراطيون: «يتعين على مجلس الشيوخ إدانة ترامب لتجنب تقويض خطير وطويل الأمد لقيمنا الديمقراطية وللأمن القومى»، وقالوا إن «القضية ضد الرئيس بسيطة، والحقائق لا جدال فيها، والأدلة دامغة»، وأضافوا: «التاريخ سيحكم على كل عضو في مجلس الشيوخ يترفع عن الخلافات الحزبية وينظر إلى الحقائق بإخلاص ويدافع عن الدستور»، وأكدوا أن «الرئيس ليس ملكًا».

في المقابل، أعلن فريق ترامب القانونى رفضه اتهامات المساءلة، واعتبر الفريق أن الاتهامات محاولة حزبية لعزله من منصبه و«هجوم خطير على حق الشعب الأمريكى في أن يختار رئيسه بحرية»، وتطرق محامو ترامب رسميًا للمرة الأولى إلى مادتى المساءلة اللتين أقرهما مجلس النواب، وهما إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، حول محاولة ترامب إقناع الرئيس الأوكرانى، فولودمير زيلينسكى، بالتحقيق مع نجل منافسه الديمقراطى نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن العام الماضى، وقال الفريق إن «مادتى العزل باطلتان وتشكلان خرقًا للدستور، وفشلتا في اتهامه بأى جريمة أو انتهاك للقانون». وشاركت آلاف النساء في المسيرة السنوية المناهضة لترامب، في واشنطن ونيويورك وولايات أخرى، وأكدن معارضتهن المستمرة لسيد البيت الأبيض رغم تراجع نسبة المشاركة مقارنة بالأعوام الماضية، وأعربت المشاركات، مساء السبت، عن تخوفهن من فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية.