شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عن وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، عن وضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة خلال أيام، مضيفا أن مقر الأكاديمية سيكون فى 6 أكتوبر فى مدينة النقيب أحمد بسيونى، موضحا أنه تم النص فى آخر تعديل تشريعى على ضرورة حصول المحامى على مؤهل من أكاديمية المحاماة.

وأضاف مجدى سخى، وكيل نقابة المحامين، لـ"الخليج 365"، أنه سيتم العمل بأكاديمية المحاماة فى عام 2021؟ موضحا أنه لا يجوز القيد بالنقابة إلا بعد اجتياز المرحلة التعليمية التى توضع بالأكاديمية، مؤكدا أنه لن يكتفى بليسانس الحقوق للقيد بالنقابة ولكن بعد اجتياز الأكاديمية.

وأعلن مجدى سخى وكيل نقابة المحامين عن تشكيل لجنة لإعداد التصور الكامل لأكاديمية المحاماة ولوضع اللائحة ونظام الأكاديمية والمواد العلمية التى تدرس بها.

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وكان سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، أكد من قبل أن المحاماة مرت بمرحلة خطيرة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن النقابة خاضت معركتى تنقية الجداول من غير المشتغلين، لحماية أموال المحامين، ومقاومة خريحى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، وأن العام الجارى هو الأخير لقبول القيد بجداول النقابة مباشرة، وأنه ابتداء من عام 2021 سيبدأ العمل بأكاديمية المحاماة التى ستكون الدراسة بها شرطا للقيد بجداول النقابة.

وأضاف سامح عاشور، أن الدراسة بالأكاديمية يعقبها اختبار تحريرى يكون اجتيازه شرطا للقيد بالنقابة، مشيرا إلى أن من يتدبر قسم المحاماة سيدرك أنها مسئولية كبيرة من يحملها يجب أن يكون مؤهلا لها من حيث المظهر والمضمون، مؤكدا أن معركة تطهير جداول النقابة ما زالت مستمرة، وأنه تتم مراجعة كل الأوراق التى قدمت للوصول لمن تسرب عن طريق الغش والتزوير، وأن من يثبت تزويره يحال للنيابة العامة.

وطالب من يمتلك معلومة عن بتسرب أحد من غير المشتغلين لجداول النقابة بتقديمها لنقابة المحامين لتأكد من صحتها واتخاد اللازم، مشيرا إلى أن عدد الجمعية العمومية تجاوز 400 ألف فى عام 2016، بينما يصل الآن إلى 145 ألفا، وهو ما يعبر عن الإنجاز الذى تحقق، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح المرحلة الأولى لمبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس، إضافة لوضع حجرى أساس نادى المحامين الرياضى، وأكاديمية المحاماة المنصوص عليها فى تعديلات قانون المحاماة والتى ستكون مؤسسة علمية مهنية كبرى، وسيأتى اليوم الذى يكون فيه القيد بالنقابة أصعب من الانضمام للقضاء.