اعتقالات بالضفة والقدس ومواجهات في قلقيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في محافظة قلقيلية بين شبان وجنود الاحتلال.

ووفقا لقوات الاحتلال فإن عناصرها اعتقلت 12 فلسطينيا بالضفة والقدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة بيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت فجار، واعتقلت الفتى أمير أحمد محمود طقاطقة، والفتى عبد الله ذياب عبد الله بعد اقتحام منازل ذويهم.

كما اعتقل جنود الاحتلال المواطن أحمد علي قاسم الشيخ من منطقة مراح رباح.

بينما في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا واعتقلت الأسير المحرر أنس إبراهيم شديد بعد اقتحام منزله.

وأحضرت قوات الاحتلال الأسيرين مقداد القواسمي ومعتصم النتشة، وقامت بأعمال تفتيش في منزل آل القواسمي والأراضي المحيطة به في منطقة دائرة السير بالخليل.

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في محافظة قلقيلية، اندلعت مواجهات ليلية في بلدة عزون، فيما استهدف شبان دوريات الاحتلال بالزجاجات الحارقة.

وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت على مدخل البلدة قرب البوابة الحديدية، عندما هاجمت قوات الاحتلال الشبان بالرصاص المعدني والقنابل المسيلة للدموع، حيث امتدت المواجهات إلى وسط البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وتفتيشها في منطقة الصفحة في البلدة، في حين ألقى شبان زجاجات حارقة على دوريات للاحتلال قرب مدخل البلدة الرئيسي.

من جهة أخرى، شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها حول مدينة نابلس لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إغلاق حاجز حوارة جنوبي المدينة في الساعة الخامسة والنصف صباحا ثم أعيد فتحه.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحاجز، أمس الأحد، بعد العثور على جسم مشبوه في نقطة انتظار للمستوطنين قريبة من الحاجز.