"الطاقة الدولية": بإمكان قطاع النفط المساهمة بالحد من أزمة المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، قطاع النفط والغاز العالمي، بالتوجه نحو تنويع جاد وأكبر في الطاقة النظيفة، من أجل درئ مخاطر أزمة المناخ المتزايدة.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته اليوم حول الموضوع، إنه بإمكان قطاع النفط "بذل مزيد من الجهد" من أجل تخفيف وطأة أزمة المناخ، خصوصا أن استثمار شركاته في الطاقة النظيفة لا يتعدى سوى 1 في المئة.

وكتبت الوكالة في تقريرها: "يُمكن للقطاع أن يفعل الكثير، للردّ على تهديد التغيّر المناخي". وأضافت "ستصبح تأثيرات المناخ أكثر وضوحًا وأكثر خطورة في الأعوام المقبلة، الأمر الذي يزيد الضغط على جميع عناصر المجتمع لإيجاد حلول. هذه الحلول غير موجودة في المنظومة الحالية للنفط والغاز".

والوكالة التي تقدّم المشورة للبلدان المتقدّمة في ما يتعلّق بسياسة الطاقة الخاصّة بها، تُصدر توصياتٍ من أجل أن يكون النشاط في هذا القطاع متوافقًا مع اتّفاقيات باريس للمناخ. لذلك تعتبر الوكالة أنّ تغييرًا "أكبر بكثير" في وُجهة الاستثمارات في هذا القطاع سيكون أمرًا ضروريًا.

وبدأت المجموعات النفطيّة تنحو باتّجاه التنويع في مصادر الطاقة، كالطاقة الشمسيّة أو الرياح البحريّة والبرّيّة أو الوقود الحيوي، غير أنّ هذه الاستثمارات التي ليست في صلب عملها لا تُمثّل سوى 1 في المئة من إجماليّ استثماراتها. حتى بالنسبة إلى الشركات الأكثر تقدّما في مجال التحوّل في مصادر الطاقة فإنّ هذا الرقم لا يتجاوز 5 في المئة بحسب الوكالة.