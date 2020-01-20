حيفا: حريق في معرض لبيع السيارات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق هائل في عدد من السيارات في معرض لبيع السيارات بمدينة حيفا، فجر اليوم الإثنين.
وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه "شب حريق في معرض لبيع السيارات في 'شدروت ههستدروت مفراتس' بمدينة حيفا، فجر اليوم الإثنين".
وأضاف أن "طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات. ويجرى التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق بما في ذلك إمكانية إضرام النيران بشكل متعمد".
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، وباشرت مع خبير الحرائق بجمع الأدلة والبينات من المكان.
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