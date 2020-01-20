مصرع 3 أشخاص بحادثي طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي ثلاثة أشخاص مصارعهم في حوادث سير في منطقة تل أبيب، فجر اليوم الإثنين، ومساء أمس.
وقال بيان صادر عن خدمة الإسعاف الأولي الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء"، إن رجلا (65 عاما) أصيب بجروح حرجة من جراء انقلاب سيارته في شارع رقم 20، فجر اليوم، وأن طاقم الإسعاف أجرى عملية إنعاش، لكنه اضطر في النهاية إلى الإقرار بوفاة السائق.
وقبيل منتصف الليلة الماضية، وقع حادث طرق ذاتي، على شارع رقم 4 وقرب بلدة يبنة. واصطدمت سيارة بعامود من الإسمنت، ما أسفر عن مصرع راكبيها، وهما رجل وامرأة في الستينيات من عمرهما.
وحاول المسعفون إنعاش المصابين، لكنهم اضطروا في نهاية الأمر إقرار وفاتهما.
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