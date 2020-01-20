صنعاء.. مقتل 5 حوثيين وجندي من قوات الجيش خلال مواجهات عنيفة في نهم

الإثنين 20 يناير 2020

قُتل خمسة من مسلحي مليشيا الحوثي وجندي من القوات الحكومية وجُرح آخرون، في وقت متأخر من مساء الأحد، بمعارك بين الجانبين في جبهة حريب، جنوب مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.



وقال مصادر عسكرية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية، في محاولة لإحداث اختراق، وذلك بعد فشلهم في التقدم في جبل البياض "قلب الجبهة"، أمس الأول السبت.

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وأكدت المصادر المليشيا تمكنت في البداية من السيطرة على جبل "صهرة"، بعد انسحاب القوات الحكومية منه تحت ضغط النيران.

وذكرت أن القوات الحكومية صدت الهجوم وشنت هجوما معاكسا، استعادت فيه السيطرة على الجبل، كما قتل مالايقل عن خمسة حوثيين وأسر وأصيب آخرين، بينما قتل جندي وأصيب 4 آخرون.

وتابعت المصادر، إن جثث ثلاثة حوثيين ما تزال في الموقع، فيما تمكن المسلحون من سحب جثتي قتيلين على الأقل حال الانسحاب