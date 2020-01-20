- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مقتل 5 حوثيين وجندي من قوات الجيش خلال مواجهات عنيفة في نهم والان مع التفاصيل
الإثنين 20 يناير 2020
قُتل خمسة من مسلحي مليشيا الحوثي وجندي من القوات الحكومية وجُرح آخرون، في وقت متأخر من مساء الأحد، بمعارك بين الجانبين في جبهة حريب، جنوب مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.
وقال مصادر عسكرية إن المليشيا شنت هجوما على مواقع القوات الحكومية، في محاولة لإحداث اختراق، وذلك بعد فشلهم في التقدم في جبل البياض "قلب الجبهة"، أمس الأول السبت.
وأكدت المصادر المليشيا تمكنت في البداية من السيطرة على جبل "صهرة"، بعد انسحاب القوات الحكومية منه تحت ضغط النيران.
وذكرت أن القوات الحكومية صدت الهجوم وشنت هجوما معاكسا، استعادت فيه السيطرة على الجبل، كما قتل مالايقل عن خمسة حوثيين وأسر وأصيب آخرين، بينما قتل جندي وأصيب 4 آخرون.
وتابعت المصادر، إن جثث ثلاثة حوثيين ما تزال في الموقع، فيما تمكن المسلحون من سحب جثتي قتيلين على الأقل حال الانسحاب
كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. مقتل 5 حوثيين وجندي من قوات الجيش خلال مواجهات عنيفة في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.