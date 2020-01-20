مقتل 2 وإصابة 50 في اعتداءات على المتظاهرين بالعراق

الإثنين 20 يناير 2020

قتل متظاهران عراقيان وأصيب أكثر من ٥٠ آخرين إثر إطلاق مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران الرصاص الحي على المتظاهرين في محافظتي بغداد وذي قار.



من جانبهم، واصل المتظاهرون قطع الطرق الرئيسية في بغداد ومدن جنوب العراق، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للحكومة لتنفيذ مطالبهم.

وقال الرائد صبحي حسين، الضابط في قيادة عمليات بغداد وفقا لـ"العين الإخبارية": "قتل متظاهران وأصيب أكثر من ٢٥ آخرين في هجوم شنته قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية على المتظاهرين المحتشدين على طريق محمد القاسم السريع في بغداد".

وأشار إلى أن عمليات الكر والفر بين المتظاهرين والمليشيات استمرت حتى وقت متأخر من الليل، فيما شنت مليشيات الحشد هجوما آخرا على المتظاهرين في ساحات الطيران والوثبة والخلاني وعدن وسط بغداد مستخدمة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، الذي أسفر عن إصابة نحو ١٠ متظاهرين آخرين بالجروح والاختناقات.

وبعد انتهاء المهلة التي منحها المتظاهرون للحكومة العراقية لتنفيذ مطالبهم، واستمرار تمسك النفوذ الإيراني بالحكم في العراق، بدأ المتظاهرون العراقيون منتصف ليل الأحد بقطع الطرق وإشعال إطارات السيارات التي أعدوها لذلك منذ أيام.

وأعلنت اللجنة المنظمة لمظاهرات "ثورة تشرين" - في بيان - قطع طرق "الكوت والعزيزية والدبوني" والطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي واسط وبغداد، وإغلاق الطرق الرئيسية في الناصرية، وقطع الطريق الدولي الرابط بين محافظات ذي قار والديوانية والنجف، واستمرار قطع الطرق والجسور من قبل المحتجين بطرق سلمية في مدينة السماوة جنوب العراق.

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‏ وفي بغداد، قطع المتظاهرون طريق العبيدي الشارع العام وطريق بغداد الجديدة الدورة، فضلا عن إغلاق ساحة عدن وقطع طريق الشعلة السريع، وقطع متظاهرو النجف طريق النجف كربلاء.

في غضون ذلك، ذكر مصدر طبي في مستشفى الجملة العصبية ببغداد لـ"العين الإخبارية" أن مسلحين ملثمين تابعين لمليشيات حزب الله وعصائب أهل الحق وأمن مليشيات الحشد الشعبي اقتحموا المستشفى، واعتقلوا المتظاهرين المصابين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتزامنا مع التصعيد الذي شهدته بغداد، شهدت مدينة الناصرية تصعيدا مماثلا؛ حيث احتشد الآلاف من المتظاهرين في ساحتي الحبوبي والجمعة وسط المدينة، مطالبين بحل البرلمان والعملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتسليم المجرمين الذين يقتلون المتظاهرين والناشطين والصحفيين إلى القضاء وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

من جانبه، قال ضياء السهلاني، الطبيب في صحة محافظة ذي قار، إن مستشفيات الناصرية استقبلت أكثر من ١٥ جريحا أصيبوا بالرصاص الحي، إثر تعرض ساحتي الحبوبي والجمعة لإطلاق نار كثيف من قبل مسلحين تابعين لمليشيات الحشد الشعبي.

وفي محافظة البصرة، احتشد المئات من المتظاهرين أمام قيادة شرطة البصرة، لكن مليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية الخاضعة لها أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع عليهم وفرقتهم.

وفي الوقت ذاته، أكد النقيب مصطفى محمد الضابط في قيادة شرطة البصرة وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن "مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط المدني لؤي الحلفي أحد ناشطي احتجاجات البصرة وسط المدنية ولاذوا بالفرار".