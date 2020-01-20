شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: الزعيم السابق موراليس «صداع» في رأس الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمريكي كبير في مقابلة نشرتها وسائل إعلام بوليفية يوم الأحد إن الزعيم البوليفي السابق إيفو موراليس يدعم الاضرابات والعنف من داخل الأرجنتين مشيرا إلى أن واشنطن حذرت لاباز من أنه سيثير متاعب.

وقال ماوريسيو كلافير-كاروني، وهو مستشار كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة باخينا سياتي البوليفية إن موراليس "صداع" في رأس الأرجنتين التي منحته اللجوء في وقت يجب أن تُركز فيه على قضايا أُخرى منها أزمتها الاقتصادية وعلاقتها بصندوق النقد الدولي.

وقال كلافير-كاروني حذرنا حكومة الأرجنتين من أن هذا سيحدث. وكنت قد حذرت الرئيس المنتخب ألبرتو فرنانديز قبل وقوع هذه الأحداث".

وتنحى موراليس، الزعيم الاشتراكي الذي ظل على رأس السلطة طوال 14 عاما، في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بعدما أثار فوزه بانتخابات متنازع عليها احتجاجات دفعت حلفاءه والشرطة والجيش لسحب دعمهم له. وتولت السلطة حكومة مؤقتة برئاسة جنين أنييس.

وبعد فراره في بادئ الأمر إلى المكسيك، انتقل موراليس إلى الأرجنتين التي منحته اللجوء.