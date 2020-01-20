افاد مصدر امني، الاثنين، بانه تم قطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين اقدموا صباح اليوم على قطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد ومحافظات الجنوب. امام حركة السير".
واضاف انه "تم السماح للحالات الطارئة والعجلات التي تحمل مواد غذائية بالمرور".
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