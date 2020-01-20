بيان من خلية الاعلام الامني بشأن فتح الطرق في بغداد

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بيانا بشأن فتح الطرق في بغداد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة عمليات بغداد فتحت جميع الطرق في بغداد التي حاولت المجاميع العنفية غلقها".
واعربت الخلية عن شكرها لـ"جهود المتظاهرين السلميين الذين ساهموا ودعموا القوات الامنية في فتح كافة الطرق ومنع غلقها".
يذكر ان عددا من مناطق بغداد وخاصة ساحة الطيران وتقاطع قرطبة وسريع محمد القاسم، شهدت امس الاحد قطع للطرق بواسطة الاطارات المحروقة، امام حركة سير العجلات ما ادى الى حدوث زخم مروري في مناطق وسط العاصمة، فيما اطلقت القوات الامنية القنابل المسيلة للدوع لتفريقهم ما ادى الى حدوث حالات اختناقات تم نقلها الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
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