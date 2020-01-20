قطع عدد من الطرق في كربلاء 'صور'

افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم قطع عدد من الطرق في كربلاء. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "متظاهرين قاموا صباح اليوم بقطع جسر الضريبة وسريع حي رمضان وسط المدينة، امام حركة سير العجلات". واضاف ان "القطع تم بواسطة الاطارات المحروقة". Advertisements



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