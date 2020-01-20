الموقف الامني في بغداد الان

كشف مصدر امني، الاثنين، عن الموقف في بغداد الان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اعادة اغلب الطرق التي اغلقت مساء امس، منها سريع محمد القاسم والشعلة وسريع الغزالية اصافة الى ساحة عدن وبوابة بغداد من جهة منطقة الكاظمية".

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واضاف المصدر ان "المتظاهرين يتواجدون الان في ساحة الطيران اضافة الى تواجدهم في السنك والخلاني وجسر الجمهورية"، مشيرا الى ان "حصيلة الاختناقات التي حدثت بسبب اطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع منذ يوم امس بلغت 37 حالة اختناق".

يذكر ان عددا من مناطق بغداد وخاصة ساحة الطيران وتقاطع قرطبة وسريع محمد القاسم، شهدت امس الاحد قطع للطرق بواسطة الاطارات المحروقة، امام حركة سير العجلات ما ادى الى حدوث زخم مروري في مناطق وسط العاصمة، فيما اطلقت القوات الامنية القنابل المسيلة للدوع لتفريقهم ما ادى الى حدوث حالات اختناقات تم نقلها الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.