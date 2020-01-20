«رسالة واتس آب» تفضح «بلياتشو الإخوان» معتز مطر!

أوقعت جريدة اليوم السابع ، المذيع الإخواني الشهير بـ «بلياتشو الإخوان» في فخ كشف عدم مهنيته ، حيث نشرت السابع تقول : في سقطة جديدة لقنوات الإخوان الإرهابية، وعلى طريقة فيلم "عنتر ولبلب"، تمكن اليوم السابع من إسقاط الإعلامي الهارب في قنوات تركيا، معتز مطر، الشهير بـ بلياتشو الإخوان، في فخ مهني واضح، لنثبت للشعب المصري أن مجرد رسالة واتس آب مضروبة، قادرة على صناعة حلقات وحلقات في تلك القنوات الإرهابية.

وكشفت اليوم السابع عن بطل الكمين الإعلامي الذي اوقع بمعتز مطر قائلة : بطل اليوم هو الفنان الشاب كريم حسن، الذي سجل في استوديو اليوم السابع، فيديو أرسله عبر الواتس آب، للهارب معتز مطر، يدعى فيه أن اليوم السابع ساومته لتسجيل حلقة معه، ودون أدنى محاولة للتأكد من صحة الفيديو، قام الهارب معتز مطر بنشره وصناعة حلقة كاملة عنه.

وفي التفاصيل التي نشرتها اليوم السابع ، لم يكن يعرف معتز مطر أن هذا الفيديو بالكامل من إنتاج اليوم السابع، وتم تسجيله داخل الاستديوهات الخاصة بنا، لنكشف كيف يمكن لجهاز محمول، ومجموعة أكاذيب أن تصنع حلقة وربما حلقات على قنوات الأخوان القطرية التركية.

بدأت القصة حينما رفض الممثل الشاب كريم حسن، استغلال أزمة صحية يمر بها لمهاجمة بلاده من قبل الهارب معتز مطر، ونشرنا على صفحات اليوم السابع كيف حاول معتز مطر التواصل معه ودفعه للهجوم على وطنه مقابل المال.

وحينها خرج معتز مطر لينكر كل ما نشرناه، واليوم عدنا للتعاون مع كريم لفضح معتز مطر بطريقة جديدة، وهي بإرسال فيديو له يدعي أننا وعدناه بالأكاذيب للتسجيل معنا، ونسج كريم مجموعة أكاذيب عن مصر، وبالطبع كانت هذه المادة كافية لمعتز مطر دون أي محاولة للتأكد من صحتها.

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وأكد كريم حسن أنه وطني يحب بلاده، ورفض التعاون مع معتز مطر في المرة الأولى، كما قرر في هذه المرة أن يقوم بتعريته أمام المصريين وفضح سبل صناعة حلقاته على القنوات التركية الممولة من قطر.