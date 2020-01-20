موقف لن ينساه «المتغطرس الإسطنبولي» .. «المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل» طلبت من أردوغان «خلع البالطو لدواعي أمنية» .. الرئيس التركي يخلع ملابسه خوفاً من منعه من الدخول لمؤتمر ليبيا!

نشرت المعارضة التركية فيديو يظهر فيه رؤساء وزعماء الدول المشاركين بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، حيث ظهر فيه أردوغان يقف وحيداً، وكشف الفيديو تجاهل زعماء العالم له وكأنه غير موجود ، وسخرت المعارضة التركية من تجاهل كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وعلق الأتراك على الفيديو المنشور بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «تجاهل زعماء العالم لأردوغان "الزعيم العالمي كما يطلق عليه أنصاره بتركيا" خلال دعوتهم لالتقاط صورة جماعية للقادة والزعماء المشاركين بمؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية يثر سخرية المعارضة التركية» .

وقال المعارضون في تركيا تعليقا على الفيديو:«هذا هو خليفة المسلمين في الأرض»، وكتب آخر: «هذه مكانة الزعيم العالمي كما يطلق عليه أنصاره بتركيا».

دواعي أمنية

كما سخر الشارع التركي من أردوغان بعد تعرضه لموقف محرج أمام كاميرات القنوات الفضائية التي كانت تنقل الحدث على الهواء مباشرة، وذلك بعد طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل منه خلع البالطو لدواعي أمنية، ليستجيب أردوغان خوفاً من منعه الدخول وفقا لأخبار اليوم المصرية.

وكان «أردوغان» قد غادر مقر انعقاد مؤتمر برلين، بشكل مفاجئ، حيث توجه إلى المطار مباشرة دون تفسير.

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الرئيس السيسي وقادة الدول يلتقطون صورة تذكارية في مؤتمر برلين

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرؤساء وقادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين، صورة جماعية قبل انطلاق القمة، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفي النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.