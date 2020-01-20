كيف ظهر «الرئيس عبد الفتاح السيسي» في مؤتمر برلين!

نشر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عددًا من الصور، لمشاورات الرئيس مع الرؤساء المشاركين في قمة برلين، التي جرت ظهر أمس الأحد 19 يناير 2020، وسط اهتمام كبير من جانب قادة وزعماء العالم بمشاورات الرئيس معهم .

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شارك ظهر اليوم في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وغادر الرئيس مساء أمس الأحد «برلين» متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي وصل إليها في الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، والتي ستعقد صباح اليوم الاثنين، بمشاركة 21 رئيس دولة أفريقية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.