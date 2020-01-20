الحالات التي تحرمك من الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى

أوشكت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، على الإنتهاء من الإستعداد لطرح شقق الإعلان الثالث عشر للاسكان الاجتماعي بعدد من المدن الجديدة، بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب لكل وحدة .

الحالات التالية قد تحرمك من حجز شقق الاعلان الثالث عشر للاسكان الاجتماعي :

- الحصول على أي دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أي دعم إسكانى حكومى آخر.

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- الاستفادة بقرض تعاونى إسكانى سواء للزوج / أو زوجته أو أولاده القصر .

- الحصول على وحدة سكنية مدعومة من أي جهة حكومية أو تعاونية أو خلافه.

- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها له على نحو منتظم ودائم خلال سبع سنوات من تاريخ استلامه لها، ويكون مسئولًا عن رد الوحدة السكنية والدعم السابق منحه له.

- تجاوز الحد الاقصى للراتب عند التقديم