قسطنطين: لا نملك أيّ وزير في الحكومة قيد التشكيل

أكد مستشار رئيس التيار الوطني الوزير ​جبران باسيل​، ​أنطوان قسطنطين​ ان "​التيار الوطني الحر​ لا يملك أيّ وزير في ​الحكومة​ قيد التشكيل، لا من سيّاسيي التيار ولا من حزبييه"، لافتا الى ان "الأسماء المطروحة والتي يتمّ التداول بها وأبدينا دعمنا لها هي من ​المجتمع المدني​ وسِيرها الذاتية تتحدّث عنها، ودعم التيار لها نابع من مبدأ تلبيته حاجات الناس والمطالب الشعبية".

ونفى قسطنطين مطالبة باسيل بـ 6 وزراء أو بالثلث المعطّل، مستغرباً الحديث عن "ثلث معطّل في حكومة من لون سياسي واحد"، مشددت على أن "ليس لدينا مشكلة شخصية مع أحد، لا مع رئيس ​تيار المردة​ ​سليمان فرنجية​ ولا مع غيره، نحن تيّار سياسي نمارس إقتناعاتنا ومبادئنا ونطلق مواقفنا بحسب ما نرى أنه الأفضل للبنانيين عموماً ولمؤيدينا خصوصاً".

ولفت الى أنّه "في الوقت الذي يطالب تيار المردة علناً بوزيرين نحن نقول لا عنّا ولا بدنا»، متحدّياً أن يسميّ "أحد إسم وزير واحد من الأسماء المتداولة للتيار".