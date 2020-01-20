كتانة: اسعاف 100 حالة في موقع الاشكالات أمس ونقل 40 إلى المستشفيات

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​، انه "على إثر الإشكالات التي وقعت أمس بين ​القوى الأمنية​ ومتظاهرين في ​وسط بيروت​، إستجابت فرق ​الصليب الأحمر​ اللبناني وعملت عناصره على تقديم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 100 حالة صحية". وأشار كتانة الى انه "تم نقل 40 حالة صحية إلى ​المستشفيات​ المجاورة ك​الجامعة الاميركية​ والوردية والروم".

ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "الاصابات كانت من الجانبين، أي ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​".