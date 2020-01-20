كتانة: اسعاف 100 حالة في موقع الاشكالات أمس ونقل 40 إلى المستشفيات

أعلن الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة، انه "على إثر الإشكالات التي وقعت أمس بين القوى الأمنية ومتظاهرين في وسط بيروت، إستجابت فرق الصليب الأحمر اللبناني وعملت عناصره على تقديم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 100 حالة صحية". وأشار كتانة الى انه "تم نقل 40 حالة صحية إلى المستشفيات المجاورة كالجامعة الاميركية والوردية والروم".
ولفت في حديث تلفزيوني الى أن "الاصابات كانت من الجانبين، أي المتظاهرين والقوى الأمنية".
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