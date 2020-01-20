حالة الطرقات في عدد من المناطق صباح اليوم

أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات في الشمال سالكة باستثناء ساحة النور، وجميع الطرقات في البقاع سالكة. وأفادت عن قطع المسلك الشرقي ل​اوتوستراد القلمون​ باتجاه ​طرابلس​ بالاطارات المشتعلة، وقطع السير على اوتوستراد البلمند.

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