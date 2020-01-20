مصادر القوات للجمهورية: تجربة حكومةاللون الواحد فشلت قبل أن تولد

أكدت مصادر "​القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية" أنه لا يوجد ما يفسّر او يبرّر اطلاقاً هذا التأخير في تأليف ​الحكومة​، وبالتالي ماذا يمكن ان يُقال لهذا الرأي العام اللبناني الذي ينتظر ​تشكيل الحكومة​ آملاً من ان تشكّل خطوة من هذا النوع سلاماً ووضعاً للبنان على طريق الانقاذ الاقتصادي؟.

ولفتت المصارد على ان "القوات اللبنانية ترى أنّ الحكومة المطلوبة هي حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وان تجربة حكومة اللون الواحد فشلت قبل ان تولد بدليل هذه الصراعات الحصصية بين فريق اللون الواحد. وبالتالي فلتشكّل هذه الخلافات عبرة لهذا الفريق من اجل ان يذهب لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، هي الوحيدة القادرة على الانقاذ، ولاسيما انّ الحكومة العتيدة التي تتقاسم المكونات ​الاكثرية​ حصصها، وفي حال تشكلت لن تستطيع ان تنجح، لأنّ الرأي العام اللبناني اسقطها قبل ان تولد.