بلال عبدالله: كفانا لعبا على حافة الهاوية في بلد يحتضر

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "كنا ننتظر، أن يتوجه التهديد والوعيد، ليس لمن استجاب لمطالب الشارع، واعتكف عن الوجود في ​السلطة​، بل إلى من يتمادى في فرض المعايير والأشخاص والحقائب والثلث المعطل، حتى مع حلفائه. فلنحترم عقول الناس، ونتخلى عن هذه ​اللغة​ في التخاطب. وكفانا لعبا على حافة الهاوية، في بلد يحتضر".

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