الجمهورية: عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على "عقدة وزير"

علمت ​الجمهورية​، انّ عملية تأليف ​الحكومة​ توقفت أمس على "عقدة وزير"، قد تستولد زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيراً بدلاً من تشكيلة الـ 18 التي يتمسّك بها رئيس الحكومة المكلّف ​حسان دياب​.

واشارت المعلومات الى ان جولة جديدة من ​الاتصالات​ ستجري اليوم بحثاً عن مخرج، تبقى فيه التشكيلة الوزارية المطروحة كما هي، ويُضاف اليها وزيران. وعلم انّ دياب ابدى مرونة في هذا الصدد.