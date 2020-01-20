الجمهورية: عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على "عقدة وزير"

علمت الجمهورية، انّ عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على "عقدة وزير"، قد تستولد زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيراً بدلاً من تشكيلة الـ 18 التي يتمسّك بها رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب.
واشارت المعلومات الى ان جولة جديدة من الاتصالات ستجري اليوم بحثاً عن مخرج، تبقى فيه التشكيلة الوزارية المطروحة كما هي، ويُضاف اليها وزيران. وعلم انّ دياب ابدى مرونة في هذا الصدد.
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