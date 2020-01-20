اخبار العالم

فرار 75 سجينا بينهم أخطر عصابة برازيلية من سجون البارغواي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكن ما لا يقل عن 75 مسجونا بينهم أفراد في أخطر عصابة برازيلية، من الفرار من أحد سجون مدينة بيدرو خوان كاباليرو في ​البارغواي​، في عملية فريدة من نوعها. وتعتقد ​الحكومة​ بأن مسؤولي ​السجن​ كانوا على علم مسبق بعملية الهروب.

وكشفت وزيرة العدل في باراغواي سيسيليا بيريس، بأن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع ​البرازيل​ و6 مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

وذكرت حكومة باراغواي في بيان لها أن من بين الفارين أعضاء في عصابة "فيرستكابيتال كوماند" وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرار 75 سجينا بينهم أخطر عصابة برازيلية من سجون البارغواي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا