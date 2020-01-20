فرار 75 سجينا بينهم أخطر عصابة برازيلية من سجون البارغواي

تمكن ما لا يقل عن 75 مسجونا بينهم أفراد في أخطر عصابة برازيلية، من الفرار من أحد سجون مدينة بيدرو خوان كاباليرو في ​البارغواي​، في عملية فريدة من نوعها. وتعتقد ​الحكومة​ بأن مسؤولي ​السجن​ كانوا على علم مسبق بعملية الهروب.

وكشفت وزيرة العدل في باراغواي سيسيليا بيريس، بأن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع ​البرازيل​ و6 مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

وذكرت حكومة باراغواي في بيان لها أن من بين الفارين أعضاء في عصابة "فيرستكابيتال كوماند" وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأمريكية.