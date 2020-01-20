مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار بسان أنطونيو بالولايات المتحدة

أعلن قائد شرطة سان أنطونيو في ولاية ​تكساس​ الأميركية وليام مكمانوس أن مطاردة جارية بعد مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في أعقاب ​إطلاق نار​ خلال حفل في نادي يدعي "فنتورا" بسان أنطونيو. وأوضح أن مشاجرة اندلعت داخل النادي بين مجموعة من الأفراد وشخص أطلق النار من مسدس. وشدد مكمانوس على أنه واثق من أنه سيتم تحديد هوية المشتبه به قريبا وإلقاء القبض عليه.

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