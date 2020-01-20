رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاتّفاق التجاري مع الصين، معتبرا أنّه أفضل بكثير ممّا كان يتوقّعه، معتبرا أن "هذا نجاح كبير لبلادنا كلّه".
وقال خلال اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتّحاد أرباب العمل المزارعين، "أعتقد أنّ الصين ستفعل كلّ ما في وسعها لإثبات أنّ الاتّفاق الموقّع يعدّ اتّفاقًا جيّدًا. إنّه أكثر أهمية وأفضل بكثير ممّا كنت أتوقّع الحصول عليه"، مشيدا بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي اعتبر أنّها "الأفضل بيننا منذ سنوات عدّة"، قائلاً إنّ "الصين تحترمنا الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الإتفاق التجاري مع الصين أفضل بكثير مما كنت أتوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.