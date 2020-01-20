ترامب: الإتفاق التجاري مع الصين أفضل بكثير مما كنت أتوقع

رحّب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بالاتّفاق التجاري مع ​الصين​، معتبرا أنّه أفضل بكثير ممّا كان يتوقّعه، معتبرا أن "هذا نجاح كبير لبلادنا كلّه".

وقال خلال اجتماع في أوستن ب​تكساس​، أمام اتّحاد أرباب العمل ​المزارعين​، "أعتقد أنّ الصين ستفعل كلّ ما في وسعها لإثبات أنّ الاتّفاق الموقّع يعدّ اتّفاقًا جيّدًا. إنّه أكثر أهمية وأفضل بكثير ممّا كنت أتوقّع الحصول عليه"، مشيدا بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين والتي اعتبر أنّها "الأفضل بيننا منذ سنوات عدّة"، قائلاً إنّ "الصين تحترمنا الآن".