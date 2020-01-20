حدث ليلًا| السيسي يصل إلى لندن.. وجوجل يحتفل بمحامية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- "الخارجية": نؤكد سيادة قبرص على مواردها الطبيعية في شرق المتوسط

أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، تأكيد مصر، حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط.

- شهادة ميلاد في 60 ثانية.. معلومات عن ماكينة السجل المدني الذكي

أكد مصدر أمني بقطاع الأحوال المدنية، صحة الصورة المتداولة لماكينة إصدار شهادات الميلاد للمواطنين.

- "مايرضيش ربنا".. نقابة أطباء المنيا: سنختصم وزارة الصحة حتى أصغر موظف

قال ناصر زغلول، نقيب "أطباء المنيا"، إنه لا تزال هناك 4 طبيبات مصابات نتيجة حادثة طريق الكريمات، في معهد ناصر، إحداهن ستجري عملية جراحية وعملية أخرى في الفك.

- صور وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة الاستثمارات "البريطانية - الأفريقية" 2020.

- ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب تعليق الصادرات الليبية واضطرابات العراق

ارتفع سعر النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، عقب انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في إنتاج النفظ.

- تنمروا على زميلهم.. القبض على 4 طلاب ثانوي في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 طلاب بالمرحلة الثانوية الزراعية في قنا، تنمروا على طالب داخل المدرسة.

- "الهزار قلب خناقة".. طالب يطعن زميله بمطواة أمام مدرسة بشبين الكوم

ضبطت الأجهزة الأمنية طالبًا، أصاب زميله بمطواة في مشاجرة بينهما أمام مدرستهما بشبين الكوم.

- مرصد الأزهر: اقتحامات الحرم الإبراهيمي في 2019 الأكبر منذ احتلال القدس

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن أعداد مقتحمي ساحات الحرم الإبراهيمي من المستوطنين اليهود خلال عام 2019 هي الأكبر منذ الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس المحتلة عام 1967م.

- عضو "المحافظين" البريطاني: المصريون يحصدون ثمار القرارات الاقتصادية الصعبة

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قال أحمد ياسين عضو حزب المحافظين البريطاني، إن هناك توقعات بأن يكون الجنيه المصري، أحد أفضل العملات نشاطًا على مستوى العالم الفترة المقبلة.

- احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ106.. من هي المحامية مفيدة عبدالرحمن؟ (صور)

يحتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد المحامية المصرية الراحلة "مفيدة عبدالرحمن" الـ106.

- "العالم كله بيتكلم على جول صلاح".. أديب مشيدًا بأداء نجم ليفربول أما مانشستر يونايتد

علَّق الإعلامي عمرو أديب، على هدف محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، الذي أحرزه اليوم في مرمى فريق مانشستر يونايتد، قائلًا: "العالم كله بيتكلم على جول محمد صلاح العالمي".

- "الصناعات الدوائية" تكشف تفاصيل عدم وجود بدائل لـ15 نوعًا من الأدوية

كشف محيي حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية، عن تفاصيل عدم وجود بدائل لـ15 نوعًا من الأدوية، وَفقًا لما ورد من شعبة الدواء بالغرفة التجارية.

- دبلوماسي سابق: مؤتمر برلين يعكس إجماعًا دوليًّا على ضرورة الانتقال إلى الحل السياسي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر برلين عُقد في إطار تنسيق وتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة الألمانية.

- وزيرة التضامن: حملة إنقاذ المشردين ستشمل جميع المحافظات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تتابع حملة إنقاذ المشردين وأطفال بلا مأوى بنفسها في الشارع، لافةً إلى أن حملة إنقاذ المشردين ستشمل جميع المحافظات.

- حظر تصدير السلاح لليبيا ووقف التدخل الأجنبي.. البيان الختامي لقمة برلين

انتهى مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية، مساء اليوم الأحد، بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع الليبي.

- "سانا": إحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة حميميم في إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في نبأ لها مساء الأحد، بإحباط هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة حميميم حيث تتمركز القوات الروسية في سوريا.

- تعرف على قصة الكاهن الذي قبّل يد قارئ القرآن في عزاء بالدقهلية

تعرض الشيخ طه النعماني قارئ القرآن الكريم إلى موقف لطيف ومفاجئ أثناء قراءته القرآن في سرادق عزاء بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، حيث فوجئ بكاهن كنيسة العذراء رفائيل واصل.