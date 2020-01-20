"الفيروس الغامض" ينتشر في الصين وينتقل إلى مدن جديدة

كشفت الصين، اليوم الإثنين، عن 139 حالة إصابة جديدة بالالتهاب الرئوي خلال عطلة نهاية الأسبوع ناجمة عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا التي لا يزال خبراء الطب يجاهدون لفهم طبيعتها.

وأكدت لجنة الصحة في منطقة داشينج بالعاصمة بكين حالتين جديدتين بالفيروس وأكدت لجنة الصحة في إقليم قوانجدونغ وجود حالة واحدة وهو ما يمثل أول إصابات بالمرض خارج مدينة ووهان التي اكتشف بها الفيروس في بادئ الأمر.

وأفادت لجنة الصحة بمدينة ووهان في بيان بظهور 136 حالة إصابة يومي السبت والأحد، عدد الحالات المصابة بالسلالة الغامضة لفيروس كورونا الجديد حتى الأن إلى 198 شخصاً، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج.

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وتوفي ثلاثة أشخاص بسبب الفيروس الغامض حتى الآن، كما أفادت تقارير بحدوث إصابات بالمرض في كل من اليابان وتايلاند.

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ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.