حالة الطقس: بارد جدا وماطر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الإثنين، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطراً على فترات فوق مختلف المناطق، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد ألبرودة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق. وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا و البحر مائجاً.

وغدا، الثلاثاء، تتأثر المنطقة بكتلة هوائية اكثر برودة، لذا يطرا انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة ،وتسقط زخات من الأمطار فوق مختلف المناطق، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً ، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج فوق الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر و قد تكون متراكمة فوق الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، خلال ساعات الصباح لفترة زمنية محدودة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج .

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.