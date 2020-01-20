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مقتل شرطيين في إطلاق نار قرب متنزه سياحي بهاواي 

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قتل شرطيان في إطلاق نار بالقرب من مزار سياحي في هونولولو عاصمة هاواي يوم أمس الأحد.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المشتبه به طعن صاحبة المنزل التي يؤجر منها، والتي كانت تحاول طرده، ثم أطلق النار على الشرطة التي وصلت إلى مكان الحادث.

وبعد ذلك أشعل المشتبه به النار في المنزل، والتي امتدت إلى المباني المجاورة ودمرت أربعة منازل على الأقل في حي دياموند هيد في هونولولو، وفقًا لشبكة "هاواي نيوز ناو"، وهي شبكة محلية تابعة لـ"سي إن إن".

وأصيب ضابط ثالث بجروح خطيرة، ووصفت حالة صاحبة المنزل بالحرجة، وفقا للتقارير.

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