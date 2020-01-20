مصادر الشرق الاوسط: باسيل يصر على الثلث المعطل والمردة خارج الحكومة

كشفت مصادر سياسية مواكبة لـ"الشرق الأوسط"، أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال يناور، مرة بحكومة اختصاصيين ومرة أخرى بالأسماء بهدف كسب الثلث المعطل، سائلة: "ما دامت الحكومة حكومة لون واحد، فلماذا الثلث المعطل فيها؟".
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر عدة أن رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية حسم موقفه لجهة عدم المشاركة في الحكومة، لرفضه حصول وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل على الثلث المعطل واقتصار حصة "المردة" على وزارة واحدة كان يفترض أن تكون الأشغال العامة".
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "الحزب السوري القومي الاجتماعي يصر على توزير أمل حداد، مع أنها غير منتسبة للحزب، لكنه يريد تسمية شخصية في الحكومة لتأكيد حضوره السياسي في الحكومة، قائلة إن الإصرار هنا يشبه تبنيه في وقت سابق ترشيح النائب البير منصور للمجلس النيابي مع أن منصور ليس منظماً في الحزب".
وتحدثت المعلومات عن تباين بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف حسان دياب على تسمية شخصية تتولى حقيبة الاقتصاد، إذ يصر دياب على تسمية بترا خوري، بينما يصر عون على تسمية أيمن حداد.
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