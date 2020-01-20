سكاي نيوز: اطلق الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين في بغداد

أفادت شبكة "​سكاي نيوز​" بأن قوات ​مكافحة الشغب​ العراقية تطلق ​الغاز​ المسيل للدموع باتجاه ​المتظاهرين​ لإبعادهم عن طريق محمد القاسم وساحة الطيران في ​بغداد​. إضغط للمزيد

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