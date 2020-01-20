شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية للحكومة بخطة للقضاء على القمامة ودمج متعهدى الجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب على عتمان، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارتى التنمية المحلية والبيئة، بتقديم خطة تفصيلية مرتبطة ببرنامج زمنى بشأن آليات القضاء على مشكلة القمامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والقضاء على أكوام القمامة المنتشرة فى الشوارع والطرق بالمدن والقرى، كما طالب بدمج متعهدى جمع القمامة فى منظومة النظافة والقمامة وإدارة المخلفات الجديدة التى تعمل الحكومة على تنفيذها.

وقال "عتمان"، لـ"الخليج 365"، إن انتشار أكوام القمامة فى الشوارع والطرق أصبح أمر مرهق للجميع ويثير الإزعاج والغضب بين المواطنين، لأنها تتسبب فى الازدحام والتكدس وإعاقة حركة المواطنين، بالإضافة إلى تسببها فى انتشار الروائح الكريهة وانتشار الأمراض والأوبئة والتلوث البيئى، مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة استيعاب متعهدى جمع القمامة من المنازل فى منظومة النظافة الجديدة، والاهتمام بالعنصر البشرى، واستخدام معدات حديثة للنظافة، والصيانة الدورية للمعدات، وذلك فى إطار خطة التطوير والتحديث المؤسسى لمنظومة القمامة وإدارة المخلفات.

وكان شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، قد طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتمكين أعضاء النقابة من أعمالهم لتنظيف الأحياء، حيث تختص الشركات العاملة فى النظافة حاليًا بنظافة الشوارع فقط، ويتخصص أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية فى نظافة الوحدات السكنية، لافتا إلى أنه كان قد وعد المواطنين، بتحقيق طفرة فى مستوى النظافة مع بداية 2020، قائلا: "تم التعاقد مع الشركات المصرية لرفع القمامة من الشوارع والحدائق، والزبالين تجمع القمامة من المنازل، وكان من المفترض أن نبدأ عملنا أول يناير الجارى، نريد أن نبدأ عملنا فقط، لاكتمال منظومة النظافة الجديدة، فإذا كان يراجع التعاقدات، فقط يعلن ذلك"، وطالب نقيب الزبالين، وزير التنمية المحلية، بإعلان أسباب تعطيل تمكينهم من العمل حتى الآن.