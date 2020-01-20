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هكذا ستوقف الولايات المتحدة «سياحة الولادة»

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تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار التخطط إدارة ترامب لفرض إجراء يحد من استغلال التأشيرات قصيرة الأجل للاجانب التي تستخدم لانجاب الأطفال داخل البلاد.

وأورد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أن الإدارة تخطط لإصدار ضوابط تنظيمية الأسبوع الجاري يسمح لوزارة الخارجية برفض منح تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد بأن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد بعد.

ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الضوابط الجديدة للحد مما يسمى بـ "سياحة الولادة" - الذين يصلون إلى الولايات المتحدة لغرض حصول المولود على الجنسية الأمريكية تلقائيا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

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