شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ستوقف الولايات المتحدة «سياحة الولادة» والان نبدء بالتفاصيل
وأورد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أن الإدارة تخطط لإصدار ضوابط تنظيمية الأسبوع الجاري يسمح لوزارة الخارجية برفض منح تأشيرات دخول قصيرة الأجل للأجانب إذا كان هناك اعتقاد بأن التأشيرة سوف تستخدم لتسهيل المواطنة التلقائية من خلال ولادة طفل لم يولد بعد.
ولم يتضح بعد كيفية تطبيق الضوابط الجديدة للحد مما يسمى بـ "سياحة الولادة" - الذين يصلون إلى الولايات المتحدة لغرض حصول المولود على الجنسية الأمريكية تلقائيا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.
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