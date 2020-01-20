شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. خطة لخفض استخدام البلاستيك فى 2025 والان نبدء بالتفاصيل
وأصدرت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بيانا تحدد فيه الخطة التي تهدف إلى خفض إنتاج واستخدام البلاستيك بشكل كبير بحلول عام 2025.
وقالت اللجنة إنها "ستحظر وستقيد إنتاج، ومبيعات واستخدام بعض المنتجات البلاستيكية، وتشجع بشكل نشط على إنتاج منتجات بديلة، ووضع معايير لعملية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والسيطرة بشكل منظم وفعال على التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية".
وتمثل الصين واحدة من أكبر مصادر التلوث الناجم عن استخدام المواد البلاستيكية في العالم. وسيطبق الحظر على الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى ومراكز التسوق والمدن الصغيرة بنهاية عام 2022، وفقا للخطة.
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