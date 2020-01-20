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الصين تؤكد اصابة شخصين بالفيروس الغامض في بكين

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أكدت السلطات المحلية الصينية اليوم الاثنين إصابة حالتين بالسلالة الغامضة من فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين.

وجاء في بيان السلطات الصحية عبر موقع ويبو للتدوينات الصغيرة الصيني أنه تم نقل المصابين بالفيروس إلى المستشفى وهما في حالة مستقرة.

وتردد أن الحالتين كان لديهما تاريخ من الزيارات إلى مدينة ووهان التي تتزايد فيها حالات الاصابة بالفيروس الغامض.

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وذكر مسؤولون بالصحة في ووهان أن السلطات الصحية سجلت 136 حالة إصابة يوم الأحد، بما يرفع عدد الحالات المصابة بالسلالة الغامضة لفيروس كورونا الجديد حتى الأن إلى 198 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج .

وتوفي ثلاثة أشخاص بسبب الفيروس الغامض حتى الآن، كما أفادت تقارير بحدوث إصابات بالمرض في كل من اليابان وتايلاند.

ويثير ظهور الفيروس المخاوف حيث يستعد مئات الملايين من الناس للسفر خلال عطلة رأس السنة الصينية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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