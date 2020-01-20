تشكيل مجموعة عمل دولية لمتابعة الإجراءات بشأن ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا، الأحد، إنشاء مجموعة عمل دولية لمتابعة إجراءات الدول المشاركة في حل الأزمة الليبية.

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وقال بيان للدول بعد القمة: "وبالتالي، سيتم تشكيل لجنة لصنع القرارات تتألف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين اليوم حول ليبيا، من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى، أن اللجنة ستعقد جلسات عامة رفيعة المستوى مرة واحدة في الشهر. سيكون الغرض من الاجتماعات هو تقييم تنفيذ نتائج المؤتمر واستخدام النفوذ عند الضرورة، لتحقيق الأهداف.