صور وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة الاستثمارات "البريطانية - الأفريقية" 2020.

ونظمت الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، مظاهرة تأييد للرئيس السيسي، فور وصوله إلى مقر إقامته بلندن.

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وردد المشاركون في المظاهرة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسي، حاملين صور الرئيس ولافتات الترحيب بزيارته إلى بريطانيا.

ووصل الرئيس السيسي، إلى العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد، قادمًا من برلين عقب مشاركته في قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، والذي عقد تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ويشارك الرئيس السيسي اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية 2020 التي تستضيفها العاصمة البريطانية بمشاركة زعماء الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبار المستثمرين الأفارقة والبريطانيين.