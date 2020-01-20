ملكة جمال أطفال روسيا.. تعرف على قصة "تيا حسن" المصرية التي أبهرت العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تغزو صور الطفلة المصرية "تيا حمدي حسن" التي تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، شوارع العاصمة الروسية موسكو والمدن الكبرى.

وخلال الأيام الماضية أصبحت "تيا" حديث الفضائيات ووسائل الإعلام هناك، وتتهافت عليها كبرى شركات الإعلانات بعد أن فازت بلقب ملكة جمال روسيا للأطفال.

قصة "تيا" بدأت بحسب موقع "العربية. نت" من مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، حيث تزوج والدها الشاب المصري، حمدي حسن، الذي يعمل في مجال العلاج الطبيعي والبيئي، من فتاة روسية، وأنجبا "تيا".

وفي حديث لـ"العربية. نت"، قال حسن إن طفلته تحمل الجنسيتين المصرية والروسية، مضيفًا أنه رغم عمرها الصغير حيث كانت تبلغ عامًا ونصف، إلا أنهما لاحظا قدرات تيا في اللغة الروسية ورقص الباليه وذاكرتها القوية.

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يقول والد تيا، إنه قرر تسفير طفلته وزوجته إلى روسيا لمدة 3 أشهر كل عام، وهناك تعلمت الطفلة الكثير من المهارات الخاصة حتى تم اختيارها للعمل في قطاع الإعلانات في التلفزيون الروسي، وحققت إعلاناتها رواجًا كبيرًا، خاصة أنها جمعت بين الجمال الروسي وخفة الدم المصرية وأصبحت نجمة إعلانات تملؤ صورها شوارع روسيا.

كما لفت إلى اختيار طفلته للمشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا للأطفال لعمر 5 سنوات، حيث تنافس معها نصف مليون طفلة من مختلف مقاطعات ومدن روسيا، وتفوقت عليهن جميعًا في الذكاء والجمال وخفة الدم والقدرة التعبيرية بالوجه، وحصدت المركز الأول وفازت باللقب، موضحًا أن تيا تستعد للمشاركة قريبًا وخلال شهر في مسابقة ملكة جمال الكون.

وبهذا أصبحت تيا أول مصرية وعربية تفوز بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا، ويقول والدها: "يكفينا ذلك ويكفينا أن الطفلة المصرية الصغيرة أبهرت الروس بالجمال والذكاء العربي".