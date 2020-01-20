​​أقل سعر 1000 جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الغربية.

وينشر (الخليج 365) أسعار التصالح في حي الوايلي على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ):

تشمل الشوارع الرئيسية والميادين بالحي ومنها (م الظاهر - م الفرنساوي - ش الخازندار - ش الجنزوري - م ابن خلدون - ش مصنع الطرابيشي - ش عزت باشا - م فخري - م الجيش - م السكاكيني - ش السرجاني - ش رمسيس -ش العباسية - م العباسية - م عبده باشا - م الاسبتالية الفرنساوي - ش امتداد رمسيس - ش نادي البوليس - ش سك العملة - ش بلوكات النظام - ش المرور - م الفردوس - م البعوث - م مطبعة الحلبي - طريق صلاح سالم - ش أحمد سعيد - ش عبده باشا - ش كلية الشرطة).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1500 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و1800 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

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ثانيًا.. المنطقة (ب):

تشمل الشوارع أكبر من 10 أمتار ومنها (الناصر - المستشفى الإيطالي - عظيم الدولة - سليم عبده - سبيل الخازندار - مستشفى الدمرداش - دانش - السريات - السرجاني - فخري عبدالنور - مصر والسودان - لطفي السيد - قنطرة غمرة - أرض الإمامين - أرض الحرمين - مختار باشا - ذهني - إدريس راغب - محمود فهمي المعماري - النوتي - جعفر - إسماعيل الفلكي - نسيم عفيفي - فاطمة النبوية - الشريف - الطباخ - الجلالي - كمال - ماهر - القبة الفداوية - القشلاق - غرب - الأنصار - عبادة - الركيب - الجد - يوسف وهبة - يوسف سليمان - حبيب شلبي - السكاكيني - صبري - حمدي - القبيسي).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1200 جنيه للسكني و1800 جنيه للتجاري و1500 جنيه للإداري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج):

تشمل الشوارع والحواري عرض أقل من 10 أمتار ومنها (الدمرداش - عبد الحامولي - عبدالعظيم - مصطفى علام - الرداف - وقف الخربوطي - مراد - الأمير ركن الدين - زكي - السبع - أمين الدولة - زغلول - أبوخوذة - قنطرة البكرية - طه السيوفي - سكة الوايلي - العطري - المسعود - رحمي - مختار - ساويرس - بين الجناين - إبراهيم الدسوقي - فهمي - مسعود عراقي - عبدالرحيم الدمرداش - الصبان - بستان الثقلبي - الجميل - سكة الجميل - غالي - جاد - نصير - عبده الحامولي - بطرس باشا - عمر مكرم - الشهيد - إبراهيم الموجي - محمد رفعت - القرقول - وسط الويلية).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1500 جنيه للتجاري و1200 جنيه للإداري و600 جنيه للصناعي.