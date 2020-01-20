كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: المرتبات المنفقة على الإرهابيين من أموال الليبيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالستار حتيتة، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن تركيا تتعامل مع الميليشيات الإرهابية والمرتزقة باعتبارهم الممثل للشعب الليبي، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين أشار إلى ضرورة تطبيق مواد حظر التسليح في ليبيا.

وأضاف "حتيتة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المرتبات التي تصرف على الإرهابيين من أموال الشعب الليبي، مؤكدا أن تركيا أصبحت طرفا في النزاع الليبي.

وتابع: "الشعب الشقيق يثق في مؤسسته العسكرية، وذهبوا إلى مؤتمر برلين لحقن دماء الليبيين ليعم الاستقرار والأمن في البلاد"، لافتا إلى أن الجيش الليبي سيتخذ كل الإجراءات للحفاظ على الدولة الليبية.

